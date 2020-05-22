Ученые из Испании впервые обнаружили у кошек бессимптомное течение COVID-19

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22.05.2020, 16:30, Разное

Ученые из Испании после проведения исследования кошек, чьи владельцы были заражены COVID-19, впервые обнаружили, что у животных инфекция протекает бессимптомно. Передача вируса от питомца к человеку при этом является маловероятной.
Испанские медики и биологи, во главе с эпидемиологом Хосе Отео задались целью выяснить, как часто происходит заражение COVID-19 домашних животных из-за их хозяев. В рамках научной работы эксперты изучили данные животных из 17 семей, где кто-нибудь переболел коронавирусом. После анализов тестов собак, 23 кошек, кроликов, морских свинок COVID-19 была обнаружена у 8 кошек. Одна из них имела следы размножения SARS-CoV-2.

Ученые были удивлены, выяснив, что у котов болезнь протекает без видимых признаков. Они пришли к выводу: инфицирование животных, проживающих вместе с хозяевами, может происходить довольно часто, а сам питомец может стать промежуточным носителем вируса во время его адаптации к человеку. Точно утверждать нельзя, может ли именно от владельца заразиться четырехлапый COVID-19, поскольку для однозначных выводов исследователи имели недостаточно данных.



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