 

Оркестр и коронавирусный этикет: Ева Лонгория и Хосе Бастон с размахом отметили четвертую годовщину свадьбы

22.05.2020, 16:25, Разное

Сегодня четыре года, как я вышла замуж за этого невероятного мужчину. Самый добрый из всех, кого я знаю. Спасибо за то, что стал мне лучшим партнером – и в браке, и в жизни. Пусть Бог продолжает благословлять наш с тобой путь. Люблю тебя, моя жизнь! С годовщиной,

– написала Ева у себя в Instagram под праздничным портретом с мужем и сыном.

Годовщину свадьбы супруги отметили у себя дома. Двор был украшен воздушными шарами, а за музыкальное сопровождение отвечал приглашенный оркестр. Музыканты исполняли фламенко, а “именинники” слушали из первого (и единственного) ряда.

Ева Лонгория, Хосе Бастон и их праздничный оркестр

К слову, все правила коронавирусного этикета были соблюдены. Расстояние между оркестром и супругами составляло необходимые два метра, а музыканты не снимали маски до тех пор, пока не начали программу. Даже маленький Сантьяго соблюдал дистанцию. Он радостно танцевал перед сценой, не пытаясь забраться на помост.

Напомним, для Евы брак с Хосе стал третьим. Ранее она была замужем за актером Тайлером Кристофером и баскетболистом Тони Паркером. Предложение руки и сердца Хосе сделал Еве романтично – посреди пустыни в Дубае, после чего помолвка была закреплена в Индии, когда Хосе встал на одно колено прямо перед Тадж-Махалом. 

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)21 Май 2020 в 6:33 PDT

Ева Лонгория и Хосе Бастон сообщают, что выдерживают необходимую дистанцию с оркестром – 6 футов, или примерно 2 метраСантьяго, сын пары, тоже соблюдает карантинный этикет



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