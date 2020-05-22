Джон Малкович рассказал о пережитых домогательствах: “Это был мой профессор, мне было 19 лет, а ему 50”

22.05.2020, 16:25, Разное

66-летний Джон Малкович долгое время оставался вдалеке от индустриальных скандалов, связанных с харассментом киноворотил: во многом потому, что сам никогда не был замечен в компрометирующих ситуациях. Но недавно движение MeToo, направленное на борьбу с домогательствами, все же затронуло и актера: в прошлом году он сыграл главную роль в пьесе Дэвида Мэмета “Горькая пшеница”, и в герое Малковича без особых усилий угадывался знаменитый продюсер Харви Вайнштейн. Пользуясь этим поводом, журналисты стали чаще задавать актеру вопросы про Харви, а также о том, были ли в его жизни похожие неприятные ситуации. Добиться же самого откровенного ответа удалось репортеру британского издания The Guardian: в опубликованном несколько часов назад на сайте газеты интервью рассказывается о том, что Джон Малкович сам в свое время стал жертвой домогательств:

Когда я был совсем молод и учился в театральной школе, на моем отделении был один профессор, который оказывал неприятные мне знаки внимания. Мне было 19 лет, а ему 50. Мне очень повезло, я сказал ему, что не одобряю этого и все прекратилось. И это был человек, которого я до этого уважал и очень любил как учителя. Но жизнь после этого продолжилась. Правда, я поменял школу, но совсем не из-за этого.

Джон Малкович в 1987 году

После этого заявления актер тут же поспешил отметить, что его неприятные переживания, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что пережили сотни женщин, пострадавших от рук Харви Вайнштейна.

Ситуация с Вайнштейном совсем другая. Она распространялась на всю индустрию: это было ужасно для женщин, но это также подрывало саму идею работы… Это ужасно, когда чья-то карьера зависит от того, какую сексуальную услугу они могут оказать в обмен на работу.

На вопрос о том, действительно ли раньше именно по таким законам и строились отношения в индустрии, актер ответил утвердительно. При этом Джон отметил, что был очень удивлен, когда узнал, что Вайнштейна действительно приговорили к тюремному заключению на 23 года.

Я был удивлен, что он вообще дошел до скамьи подсудимых. Все были уверены, что он выйдет сухим из воды и даже не попадет в тюрьму.

В интервью Малкович рассказал о еще одном неприятном периоде в своей биографии: 2008 годе, когда он потерял практически все свои сбережения из-за того, что вложился в бизнес финансиста-мошенника по имени Берни Мэдофф. Из-за этого все последние годы актер проводил на съемочных площадках, пытаясь хоть как-то поправить свое финансовое положение. Впрочем, выбранные актером проекты – например, сериал Паоло Соррентино “Новый папа” – вряд ли заставили его пожалеть о решении не уходить “на пенсию”. Теперь же, когда наступит окончание карантина, по словам Малковича, он не расстроится, если вовсе перестанет сниматься в кино – потому что личный экономический кризис уже пережил и успел создать себе финансовую подушку.

Напомним, 25 февраля этого года после 5 дней непрерывных слушаний Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии в штате Нью-Йорк. На слушание Вайнштейн прибыл в сопровождении адвокатов – он передвигался с помощью ходунков из-за проблем со спиной, полученных в автокатастрофе год назад. Казалось, экс-продюсера не удивил и не расстроил приговор, который сулил ему 23 года лишения свободы. По словам адвокатов, Харви даже повезло – он был оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах (угрозы оружием, нанесение травм, несовершеннолетняя жертва или повторный случай сексуального насилия), которые караются пожизненным заключением. Теперь же ситуация экс-продюсера может измениться не в лучшую сторону.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных преступлениях против более 80 женщин, среди которых известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие. По словам некоторых из них, Вайнштейн на протяжении многих лет совершал над ними действия насильственного характера. Экс-кинопродюсер своей вины не признал. Во время суда он заявил, что не домогался до своей бывшей ассистентки Мими Хэйли и не насиловал начинающую актрису Джессику Манн – женщины добровольно соглашались на секс с ним, надеясь на карьерные перспективы. И после этого на протяжении нескольких лет поддерживали с ним связь и вели интимную переписку. Манн и ее юристы настаивали, что изнасилование произошло в 2013 году. Мими Хэйли утверждала, что подверглась нападению в том же году, когда Харви пригласил ее к себе домой на Манхэттене.