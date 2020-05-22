NBC – пандемия коронавируса диктует ресторанам всего мира новые правила

22.05.2020, 16:20, Новости дня

Социальное дистанцирование стало глобальной проблемой для ресторанов, которые открываются на фоне эпидемии COVID-19. Многим владельцам приходится проявлять изобретательность, чтобы сохранить бизнес и не подвергать клиентов опасности, пишет NBC News.

Сегодня от Техаса до Таиланда владельцы ресторанов спешно пытаются выяснить, как должен выглядеть ваш следующий ужин вне дома при социальном дистанцировании.

ЖЕНЩИНА: Если у них (посетителей. — ИноТВ) COVID-19 или жар, то им вход воспрещён.

Пандемия заставляет все рестораны переписывать правила. В этом мире робот дезинфицирует столовые приборы с помощью ультрафиолетового излучения.

МОРГАН ЧЕСКИ, корреспондент NBC News: Как вам вообще возобновление дела в таком виде?

БАККИ ПЬЮ, владелец ресторана Bucky Moonshine: Сюрреалистично.

В Далласе повар Баки Пью вновь подаёт свои знаменитые южные угощения вместе с антисептиком для рук и улыбкой.

БАККИ ПЬЮ: Я хочу, чтобы люди приходили и поддерживали меня. В то же время я хочу обеспечить их безопасность.

Это означает, что на улице появились дополнительные столики для пикника, а работники надели маски и перчатки, чтобы защитить себя и клиентов.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Прийти и поесть (в ресторане. — ИноТВ) с другом — это освежает.

Социальное дистанцирование — глобальная проблема. В Таиланде используют плюшевых панд, чтобы создать дополнительное пространство. В Южной Каролине владелец одного из ресторанов делает то же самое с помощью надувных кукол.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Возможно, я даже поцелую одну из этих кукол до конца вечера (смеётся).

И в Нидерландах появляются новые идеи. Там находится корреспондент NBC News Тесса Арсилла.

ТЕСА АРСИЛЛА, корреспондент NBC News: Как выглядит ужин вне дома в мире после карантина? Что же, он может выглядеть вот так — столик для двоих в маленьком стеклянном домике. Этот амстердамский ресторан Mediamatic сделал социальное дистанцирование ключевым элементом своей работы.

Сети закусочных тоже вносят свою лепту. «Макдоналдс» закрывает отделы самообслуживания с прохладительными напитками, подаёт еду в двойных пакетах и планирует установить приспособления для открытия ногой на всех туалетных дверях.

Возобновление работы ресторанов уже поднимает вопросы. Посетителям не терпится вернуться, а владельцы ресторанов пытаются компенсировать убытки.

АЛЕКС САССКИНД, профессор в области управления ресторанным делом Корнеллского университета: Восемь миллионов человек потеряли работу в ресторанном бизнесе. Многие владельцы говорят, что им не удастся вновь нанять многих из уволенных людей.

Тем временем этот повар из Далласа не сдаётся.

БАККИ ПЬЮ: Я не брошу это дело, пока на моём банковском счету остаётся хотя бы один пенни. Только после этого для меня всё закончится.

Борьба за адаптацию к этой новой странной нормальности набирает обороты.

Морган Чески, NBC News.

Дата выхода в эфир 17 мая 2020 года.