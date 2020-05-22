WSJ – США ищут российской помощи — чтобы усадить Китай за стол ядерных переговоров

22.05.2020, 16:20, Новости дня

Новый переговорщик администрации Трампа по вопросам контроля над вооружениями в ближайшее время собирается встретиться с представителями российской стороны, чтобы обсудить вопрос о заключении соглашения об ограничении количества боеголовок США, РФ и Китая, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, Вашингтон надеется, что Москва поможет усадить Пекин за стол переговоров — однако это будет непростой задачей, так как последний чётко дал понять, что в подобных ядерных соглашениях не заинтересован.



Reuters

Новый переговорщик президента США Дональда Трампа по вопросам контроля над вооружениями в ближайшее время собирается встретиться с российской стороной. В ходе переговоров Москва и Вашингтон обсудят предложение США о заключении комплексного соглашения, которое ограничит количество российских, китайских и американских ядерных боеголовок, пишет The Wall Street Journal.

Таким образом администрация Трампа впервые дала понять, что готова к диалогу о замене договора СНВ-III, который ограничивает российский и американский ядерные арсеналы ракет дальнего радиуса действия. Срок действия СНВ-III истекает в феврале 2021 года.

О подобном намерении администрации Трампа стало известно на фоне решения Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, призванного снизить вероятность войны между Россией и Западом.

Маршалл Биллингсли, который в прошлом месяце занял пост старшего посланника Трампа по вопросам контроля над вооружениями, вступит в переговоры с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Оба дипломата на данный момент разрабатывают повестку встречи, которая, скорее всего, состоится в Вене.

Новое предложение США выглядит куда амбициознее, чем СНВ-III по той причине, что оно ставит перед собой целью приобщение к переговорам Китая. По словам американских чиновников, подобная комплексная сделка необходима, так как в будущем китайский и российский ядерные арсеналы будут только расти.

Однако, по мнению критиков соглашения, заключение подобного договора может оказаться для Вашингтона непосильной задачей. При этом провал на этом фронте может завести переговоры в тупик, что, в свою очередь, подорвёт нынешнюю архитектуру договоров в области контроля над вооружениями, которая и так уже дала немало трещин.

Китай, который располагает куда меньшим ядерным арсеналом, чем США и Россия, неоднократно заявлял о том, что не собирается становиться участником трёхстороннего ядерного соглашения.

Тем не менее Биллингсли указал российской стороне, что им следует помочь Вашингтону склонить Пекин к диалогу на эту тему. По словам американских чиновников, США планируют прибегнуть к дипломатическим, и, возможно, экономическим рычагам давления, чтобы усадить Китай за стол переговоров.

«Кривить душой не буду: это будет не легко. Это нечто новое: включение третьей стороны в процесс контроля над ядерными вооружениями», — отметил высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.

Американская сторона предлагает, чтобы новое соглашение, в отличие от СНВ-III, также распространялось на все ядерные боеголовки, включая даже те, которые хранятся на складах или установлены на ракетных носителях малого радиуса действия.

Таким образом США смогут сдерживать российский арсенал тактического ядерного оружия, который, по мнению американских чиновников, продолжает расти. При этом тоже самое будет касаться и китайских боеголовок, которые, как считает ряд экспертов, хранятся главным образом на складах. При этом США хотят, чтобы РФ выполнила обещание, данное ещё Михаилом Горбачёвым, и избавилась от ядерных боеголовок для ракет малого радиуса действия наземного базирования.

Тем не менее, по мнению экспертов, контроль количества неактивных боеголовок окажется гораздо более сложной задачей, чем подсчёт крупных ракет, бомбардировщиков и подводных лодок, на борту которых может быть ядерное оружие.

Администрация Трампа утверждает, что она планирует предложить более тщательные меры контроля, чем предусмотрено по условиям СНВ-III. В частности, Вашингтон настаивает на более широком обмене телеметрическими данными о ракетных испытаниях, а также ускорении инспекций ядерных объектов.

При этом по плану США арсеналы Великобритании и Франции в рамках этого соглашения учитываться не будут — даже несмотря на то, что российские чиновники с этим не согласны.

Переговоры по такому крупному соглашению, как отмечает The Wall Street Journal, — это многолетний процесс, поэтому возникает вопрос о том, каким образом ядерные арсеналы будут ограничиваться во время диалога. СНВ-III может быть продлён на пять лет по обоюдному согласию сторон. Однако чиновники Трампа уже намекнули, что США могут не прибегнуть к этой возможности в том случае, если трёхсторонние переговоры не начнутся вообще либо же в их ходе не удастся добиться значительного прогресса.

Развал СНВ-III с последующим отказом сторон от взаимной проверки ядерных арсеналов нанесёт сильный удар по системе контроля над вооружениями, притом, что в прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По мнению The Wall Street Journal, главное препятствие к заключению нового соглашения — это то, что вовлечь Китай в переговорный процесс будет очень непросто.

По имеющимся данным, Китай располагает арсеналом примерно в 320 боеголовок, в то время как в США в боеготовом состоянии развёрнуто 1750 единиц ядерного оружия. При этом на складах у Вашингтона есть ещё 3800 боеголовок. Тем не менее, согласно прогнозам, в течение следующих 10 лет количество единиц китайского ядерного оружия должно вырасти как минимум в два раза.

Бывший глава Национального управления по ядерной безопасности генерал-полковник в отставке Фрэнк Клотц полагает, что включение Китая в новое трёхстороннее соглашение чревато значительными трудностями.

Дело в том, что закрепление в договоре одинаковых ограничений на количество китайских, американских и российских боеголовок Вашингтон не устраивает, так как ему не хочется, чтобы Китай сравнялся с ним по ядерному потенциалу. При этом Пентагон также не хочет урезать свой потенциал до уровня Китая.

«Зачем китайцам соглашаться на трёхсторонний договор, учитывая, что у них значительно меньше боеголовок, чем у США? — задаётся вопросом Клотц. — И зачем РФ или США соглашение, по которому у Китая окажется столько же боеголовок, сколько и у них?»