 

Несмотря на отрицание РФ своей роли в конфликте на Донбассе, этот факт подтвержден – посол США при ОБСЕ

22.05.2020, 16:18, Новости дня

Несмотря на то, что РФ отрицает свою роль в военном конфликте на Донбассе, присутствие там подготовленных, оснащенных и управляемых Россией сил подтверждено различными средствами массовой информации и неправительственными организациями. Об этом 21 мая в ходе онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил глава миссии США Джеймс Гилмор.

Стенограмма его выступления обнародована на сайте американской миссии.

“Россия продолжает подпитывать этот конфликт военными, боеприпасами, оружием, проводя тренировки и осуществляя руководство через границу с Украиной”, – отметил Гилмор.

Он напомнил, что горячий конфликт продолжает угрожать гражданскому населению на Донбассе – количество жертв растет. Гилмор добавил, что пророссийские боевики на оккупированных территориях продолжают препятствовать работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

Дипломат напомнил и о злоупотреблениях оккупационных властей в отношении крымских татар в аннексированном Крыму. 

“Крымские татары ежедневно подвергаются преследованиям, арестам и тюремному заключению со стороны российских оккупационных властей. Сообщения об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, показательных судебных процессах и принудительном психиатрическом лечении – некогда болезненном воспоминании о советском прошлом – являются частью новой реальности в Крыму”, – сказал Гилмор.

Он призвал Россию “немедленно прекратить оккупацию Крыма”.

Дипломат добавил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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