Экономический ущерб от карантина в Украине составил $53,5 млрд – Милованов

22.05.2020, 16:18, Новости дня

Экономический ущерб от введения карантина в Украине составил $53,5 млрд. Об этом в Facebook сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, ссылаясь на подсчеты КШЭ.

“Киевская школа экономики посчитала чистый эффект от внедрения карантина. Он невелик – всего $500 млн. Экономические потери от карантина – $53,5 млрд, а стоимость спасенных человеческих жизней – $54 млрд”, – написал Милованов.

По его мнению, эти подсчеты доказывают, что с “человеческой, нравственной и даже политической точки зрения карантин полностью оправдан”, хотя дают аргументы и сторонникам, и противникам ограничений.

“Кто прав? Здесь есть такой деликатный момент. Нулевым эффект будет, только если мы находимся в “черном сценарии”. Это когда у вируса нет сезонности и скорость его распространения летом будет такой же, как зимой. Если же вирус станет летом менее агрессивным, то экономические потери от карантина будут значительно больше, чем стоимость спасенных жизней, потому что при менее агрессивном вирусе будет меньше больных и умерших. Мы выясним, в каком сценарии мы находимся, и через несколько недель предоставим обновленные расчеты”, – отметил Милованов.

Он добавил, что после этого станет понятно, “был ли оправдан жесткий карантин или это политическая ошибка, которая нанесла значительный ущерб экономике Украины”.

Таким образом, в соответствии с расчетами Киевской школы экономики, экономический ущерб от карантина составил 1,43 трлн грн, это больше трети объема реального ВВП Украины за 2019 год (3,97 трлн грн). При этом в правительстве прогнозировали, что по итогам 2020 года ВВП Украины упадет на 4,8%. Никаких деталей о методике расчета ущерба Милованов не привел.

Київська Школа Економіки порахувала чистий ефект від впровадження карантину. Він невелекий – всього 500 млн доларів…. Posted by Тимофей Милованов on Reede, 22. mai 2020

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

По состоянию на 22 мая в Украине общее количество инфицированных коронавирусом достигло 20 148 человек, 588 из них умерли, 6585 выздоровели.