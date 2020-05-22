Ученые определили факторы, влияющие на способность детей к обучению

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22.05.2020, 16:17, Разное

Ученые Университета Сассекса определили факторы, влияющие на способность детей к обучению. Оказалось, что уровень образования родителей влияет на математические способности ребенка.
В лонгитюдном исследовании, руководителем которого была Даниэль Эванс, приняли участие 14 тысяч семей графства Эйвон (Англия). После многолетних наблюдений, в ходе которых изучалось влияние различных факторов на способность к изучению математики, исследователи выяснили, что рожденные в 1991-1992 гг. дети, родители которых имеют высшее образование, учатся по данному школьному предмету на 41% лучше, чем ребята, мамы и папы которых не учились в ВУЗе. В ходе исследования дети прошли 4 математических тестирования: в 3 года проверялся эмоциональный темперамент, в 8 лет – коэффициент интеллекта, в 10 лет – рабочая память и в 11 лет – симптомы интернализации.

Результаты исследования, которое учитывало биологический пол детей, социально-экономический статус их семей, уровень образования родителей и наличие в жизни ребят событий, травмирующих психику, опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Более высокие математические способности проявили мальчики, дети с высоким уровнем IQ, а также те, чьи семьи имеют высокий социально-экономический статус и те, чьи родители учились в ВУЗе.



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