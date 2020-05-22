Кардиолог Давид Иоселиани объяснил, как COVID-19 влияет на образование тромбов

22.05.2020, 16:17, Разное

Кардиолог Давид Иоселиани объяснил, COVID-19 является особенно опасным для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических патологий. Коронавирус способен спровоцировать образование тромбов.

По мнению заведующего кафедрой интервенционной кардиологии, академика РАН, сейчас имеется достаточно информации, подтверждающей то, что инфекция ведет к повышению свёртываемости крови и риску появления тромбозов.

В зоне риска может оказаться любой орган – головной мозг, сердце, почки, лёгкие, органы желудочно-кишечного тракта, ноги, руки. При нарушении кровоснабжения головного мозга может произойти инсульт, а если нарушится поступление крови к сердцу, это может стать причиной инфаркта миокарда, – указал Давид Георгиевич в интервью изданию “Российская газета”. Он также акцентировал внимание на необходимости прохождения всех обследований и проведении лечения всех пациентов, имеющих хронические заболевания. Эти больные нуждаются в терапевтических процедурах, невзирая на эпидемию.