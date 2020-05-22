 

«Дядя Федя подал руку помощи»: Анна Кошмал вспомнила съемки в сериале «Сваты-5»

22.05.2020, 16:17, Разное

Украинская киноактриса Анна Кошмал вспомнила съемки в сериале «Сваты-5». В прямом эфире Instagram знаменитость пояснила поклонникам, как она вошла в роль девочки-гота.
25-летняя актриса, которая была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф» за роль Жени Ковалёвой в 5 и 6 сезонах телесериала «Сваты», призналась, что она была напугана и не знала, что делать. Узнать кухню сериала, расслабиться и выполнить режиссерскую задачу Кошмал помогли актёр Федр Добронравов и режиссёр Андрей Яковлевев, которому она благодарна за то, что он терпел все её заикания и забытые тексты. Звезда «Сватов» сообщила, что она не знает, когда выйдет 7 часть полюбившегося зрителям сериала.

Отметим, что поклонники интересовались не только работой Анны Кошмал в «Сватах», но и её личной жизнью. Актриса, которая воспитывает маленького сына Михаила, подчеркнула, что он похож на неё. «Мы с мужем тоже похожи», – добавила знаменитость.



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