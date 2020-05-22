Российские кинотеатры назвали возможные сроки возобновления работы

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22.05.2020, 16:16, Новости дня

Российские кинотеатры рассчитывают возобновить свою деятельность в середине июля, первой большой премьерой может стать фильм Кристофера Нолана «Довод», сообщили руководители крупных киносетей.

«Мы очень надеемся, что сможем возобновить свою работу в июле. Первой большой премьерой в этом случае станет фильм Кристофера Нолана «Довод», который для всего мира будет неким рубежом, определяющим настроение аудитории», рассказала ТАСС президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексей Васясин отметил, что сейчас премьер не планируется, так как пока неизвестно, когда кинотеатрам будет разрешено вернуться к работе.. «Очень, все-таки, хотелось бы показать фильм Нолана «Довод» без переносов, с разумными ограничениями», – сказал он.

Ранее сообщалось, что сеть кинотеатров «Каро» планирует открыть в РФ шесть площадок для автокинотеатров.



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