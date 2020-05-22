 

ВОЗ заявила о недостатке средств для борьбы с COVID-19

22.05.2020, 16:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения к настоящему моменту собрала чуть меньше половины из 1,7 млрд долларов, необходимых для борьбы с коронавирусом, сообщил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Организация координировала глобальное реагирование, оказывала консультативное содействие, способствовала мобилизации ресурсов, содействовала обеспечению логистики. Мы опубликовали наш план реагирования и предусмотрели конкретные меры, которые могли помочь странам в борьбе против COVID-19. Были определены наши потребности – 1,7 млрд долларов для борьбы с коронавирусом, из них 800 млн долларов уже получены или заявлены, но не хватает 900 млн долларов», – передает ТАСС слова главы ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в организации.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил организацию в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.



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