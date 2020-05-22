 

Москва назвала условия для обсуждения перспективных вооружений с Вашингтоном

22.05.2020, 16:16, Новости дня

Москва готова обсуждать с Вашингтоном свои перспективные системы вооружения, если США пойдут на обсуждение вопросов, которые вызывают озабоченность у России, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Если они хотят договариваться, путь открыт. Условием нашей готовности обсуждать перспективные типы (вооружений) является согласие США с предметным обсуждением наших озабоченностей. А они связаны с американской системой противоракетной обороны, приобретающей глобальный характер, перспективами выведения ударных вооружений в космос, разработкой конвенциональных систем глобального удара и целым рядом других факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность», – сказал Рябков, передает «Коммерсант».

Москва продолжает разрабатывать перспективные системы оружия, их поставят в армию после всех испытаний, подчеркнул замминистра.

Для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло Вашингтону необходимо вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, указал Рябков.

«Для целей нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло США для начала следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, вернуть его на свою территорию и тем самым обеспечить выполнение самим Вашингтоном и его и союзниками, являющимися неядерными государствами по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия, полное выполнение его базовых ключевых статей», – сказал он.

Напомним, МИД РФ в пятницу получил от США ноту о решении выйти из Договора по открытому небу. При этом Москва отказалась выходить из Договора.

В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из ДОН. Китай увидел угрозу в выходе США из соглашения. Кроме того, Лондон отказался выходить из этого Договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором.



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