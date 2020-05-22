Зюганову и Фадееву запретили въезд на Украину

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22.05.2020, 16:08, Новости дня

Служба безопасности Украины (СБУ) за последний месяц запретила въезд на территорию страны 41 иностранному гражданину, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и продюсеру Максиму Фадееву.

Въезд на Украину Фадееву запрещен сроком на три года, Зюганову продлили запрет также на три года, говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook.

В СБУ заявили, что запретили въезд российским пропагандистам, членам террористических организаций, сепаратистам и неонацистам.

«Напоминаем, что СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

Ранее погранслужба Украины отказала во въезде в страну двум представителям партии «Единая Россия» и одному члену КПРФ.



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