Крупнейшее исследование подтвердило, что поездки на работу на велосипеде продлевают жизнь

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22.05.2020, 15:55, Разное

В крупнейшем исследовании ученые показали, как на здоровье людей влияет то, как те добираются до работы. Предсказуемо, самым неблагоприятным для здоровья способом оказались поездки на машине. Научная работа опубликована в The Lancet Planetary Health.

Ученые использовали данные, которые были получены при наблюдении за 300 тысячами жителями Великобритании с 1991 по 2016 год.

Анализ показал, что у людей, которые ездили на работу на велосипеде, риск преждевременной смерти был на 20% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых болезней – на 24% ниже, чем у тех, кто использовал автомобиль. Кроме того, в этой группе на 11% реже диагностировали рак, смертность от него была ниже на 16%.

Пешие прогулки на работу были связаны со снижением риска рака на 7%, преждевременной смерти – на 10%. У тех, кто ездил на общественном транспорте, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней был ниже на 20%, а вероятность диагноза рака – на 12%.

«Сейчас хорошее время провести переоценку выбора транспорта, поскольку большое количество людей скоро вернется к работе после ослабления карантинных мер по поводу COVID-19. Учитывая, что длительные и серьезные ограничения, скорее всего, коснутся общественного транспорта, переход на передвижение на личном автотранспорте может стать катастрофой как для нашего здоровья, так и для окружающей среды», – сообщил Ричард Паттерсон (Richard Patterson), профессор кембриджского университета.

Ранее ученые неоднократно изучали связь способа передвижения на работу и здоровья. В 2017 году ученые из Университета Глазго в исследовании с меньшими охватом и продолжительностью демонстрировали сходные результаты. В 2015 году было показано, что поездки на работу на велосипеде продлевают среднему голландцу жизнь на полгода. Новое исследование впервые представляет данные наблюдения за столь крупной выборкой в течение четверти века.



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