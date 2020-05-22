Состояние миллиардеров США выросло на $434 миллиарда за два месяца пандемии

22.05.2020, 15:54, Новости дня

Американские миллиардеры приумножили свои состояния, несмотря на последствия пандемии COVID-19, показало исследование Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

В период с 18 марта по 19 мая совокупная чистая стоимость активов американцев из списка 600+ богатейших жителей США увеличилась на $434 миллиарда, или на 15%, — с $2,948 триллиона до $3,382 триллиона.

Состояние топ-5 американских миллиардеров, среди которых Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и Ларри Эллисон, выросло в общей сложности на $75,5 миллиарда, или на 19%. Вместе они обеспечили 21% от общего прироста богатства всех 600+ миллиардеров за последние два месяца.

Сильнее всего выросло состояние главы Amazon Джеффа Безоса — на $34,6 миллиарда. За ним следуют основатель Facebook Марк Цукерберг (+$25,3 миллиарда) и создатель Microsoft Билл Гейтс (+$8 миллиардов). Сооснователь Oracle Ларри Эллисон стал богаче на $7 миллиардов, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — на $564 миллиона.

В марте в списке Forbes было 614 американских миллиардеров, а через два месяца их количество достигло 630, включая новичка Канье Уэста с состоянием в $1,3 миллиарда.

Между тем, ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса, наносят серьезный ущерб экономике США.

С тех пор как предприятия и магазины начали закрываться в середине марта из-за коронавируса, в стране было подано в общей сложности около 38,6 миллиона заявок на пособие по безработице.