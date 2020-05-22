 

Взялся за старое: издателя пикантного журнала “Флирт” вновь обвиняют в сутенерстве

22.05.2020, 15:54, Новости дня

В Москве задержали издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева. Много лет он печатал буклеты с объявлениями, за которыми скрывалась подпольная империя интим-услуг. Выйдя на свободу, он решился взяться за старое, но с применением современных технологий.

Поддержка спецназа, лом и кувалда. К штурму квартиры оперативники подготовились основательно. Добровольно дверь никто не открыл, пришлось применить силу.

За дверью хорошо знакомый полицейским человек. Дмитрий Зяблицев — издатель пикантного журнала "Флирт", того самого, который многим автомобилистам подсовывали под дворники их машин. В ходе обыска оперативники пришли к выводу, что Зяблицев взялся за старое. Тетради и блокноты с именами девушек, ноутбуки с эротическими фото и черная бухгалтерия.

В 2017 году Зяблицева осудили за организацию проституции. Следователи доказали, что обвиняемый снимали квартиры в столице для девушек с пониженной социальной ответственностью, а на полях "Флирта" печатал их объявления. Клиенты связывались с путанами через специальный колл-центр. Процент от каждого заказа капал в карман издателя.

Судя по всему, освободившись, Зяблицев решил перевести старый бизнес на новые рельсы. Вместе с предполагаемыми подельниками — их тоже задержали — развернул прежнее дело онлайн.

"Оперативниками установлено, что злоумышленники размещали в сети Интернет объявления об оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение, сопровождая их фотографиями девушек. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги", — заявил Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По некоторым данным, за год, проведенный на свободе, Дмитрий Зяблицев заработал почти 50 миллионов рублей. В отношении него возбуждено новое уголовное дело по старой статье.

Текст:

"Вести-Москва"



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