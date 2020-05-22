Доля бессимптомных больных в России растет, но пик эпидемии “удалось срезать”

22.05.2020, 15:54, Новости дня

Даже на пике заболеваемости в ходе пандемии коронавируса COVID-19 суточный рост заболевших в РФ была одной из самых низких в мире, отметила главный санврач Анна Попова. При этом глава Роспотребнадзора добавила, что доля бессимптомных больных коронавирусом в РФ растет, а госпитализируемых — снижается.

Еще месяц назад, добавила она, почти 60% от выявленных инфицированных попадали в стационар. Сейчас этот показатель не превышает 20%. При этом на совещании по санитарно-эпидемической обстановке в России, которое транслировал телеканал "Россия 24", Анна Попопва сослалась на доклад вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой. Она напомнила, что Татьяна Голикова уже отмечала, что в марте число бессимптомных инфицированных было 15%, а в мае – уже 45%, а в некоторые дни и больше 50%.

"Нам удалось срезать пик эпидемии, — отчиталась Анна Попова. — Распространение коронавируса в РФ вышло на плато".

Исследования на иммунитет к коронавирусу в популяции, по слоавм Анны Поповой, начнутся в третьей декаде июня. Эта дата выбрана с таким расчетом, чтобы иммунитет, который нужно определить, сформировался.

Анна Попова напомнила о жестких защитных мерах, которые были приняты в отношение корнавируса SARS-CoV-2. Первый случай заражения COVID-19 в РФ был зафиксирован 1 марта 2020 года. Это, пояснила Анна Попова, если не считать двух завозных из Китая случаев.

На 22 мая в РФ выявлено 326 тысяч 448 случаев инфицирования коронавирусом. При этом за сутки был выявлено 8 тысяч 894 новых случая заболевания. 99 тысяч 825 пациентов вылечились. 3 тысячи 249 человек от возникших во время болезни осложнений скончались. Для снижения темпов распространения эпидемии в РФ с конца марта был введен режим самоизоляции. Всего в мире 5 миллионов 128,5 тысячи случаев инфицирований. Почти 333,5 тысячи пациентов погибли от вызванных коронавирусом осложнений и пневмоний.