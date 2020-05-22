Путин заявил о сохранившейся в РФ советской системе здравоохранения

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22.05.2020, 15:53, Новости дня

Созданную в Советском Союзе систему здравоохранения удалось сохранить, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, передает РИА «Новости».

После доклада Путин спросил его, кто в СССР создавал систему санитарно-эпидемиологического надзора.

«Семашко, первый министр здравоохранения молодой России. И еще огромная плеяда специалистов потом, после него», – ответил Кутырев.

«Точно. Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось», – добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что российские власти продолжат укреплять санитарно-эпидемиологическую систему страны.

Также на совещании президент сообщил, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, в данный момент этот показатель составляет 3,5%. Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.



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