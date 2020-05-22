 

Гагарина впервые вышла на связь с фанатами после слухов о разводе

22.05.2020, 15:53, Разное

Несколько месяцев назад СМИ сообщали, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались. Сейчас певица впервые вышла на связь со своими фанатами после многочисленных слухов о разводе с супругом.
Участница «Евровидения» в первый раз обнародовала в соцсети Instagram новый пост. В нем Гагарина продемонстрировала, как проходит ее привычный досуг дома во время карантина. Певица пытается забросить мяч в баскетбольную корзину. На фото из-за прохладной погоды на артистке теплый комбинезон, певица пожаловалась поклонникам на отсутствие тепла и солнца. Из-за этого, отмечает Гагарина, она испытывает «легкую депрессию».

Интересно, что фолловеры страницы артистки восприняли публикацию, как крики души в связи с возможным разводом. Почитатели таланта певицы поддержали ее в это непростое время, похвалив за позитивный цвет комбинезона и актуальный покрой. Задала одна из подписчиц и прямой вопрос Полине Гагариной о предстоящем разводе с мужем-фотографом. Однако никаких комментариев сама звезда не дала, оставив комментарий поклонницы без ответа.

С Исхаковым Гагарина вместе уже шесть лет, однако, если верить СМИ, пара рассталась, но не оформила развод официально. При этом, в случае, если информация правдива, то делить имущество певица с супругом не будет, так как заключила брачный договор. По его условиям артистка, зарабатывающая в разы больше мужа, оставит за собой как квартиру, так и дом в центре столицы.



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