 

Вирусолог назвал сроки перехода к третьему этапу снятия ограничений

22.05.2020, 15:53, Новости дня

Большинство российских регионов смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, к началу июня, сообщил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

«С достаточно большой долей уверенности, исходя из анализа тех трендов, которые мы наблюдали, которые сегодня докладывались и обсуждались, можно сказать, что к началу июня, к первой декаде июня большинство субъектов Российской Федерации должны достичь третьей фазы, которая прописана. То есть будут готовы выходить уже на достаточно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики», – сказал Кутырев на совещании с участием президента Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В то же время генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов заявил, что российская система здравоохранения уже начала подготовку к третьему этапу выхода из ограничений, передает ТАСС.

«Существенно снизилась госпитализация, у нас всегда есть резервные койки. Работа становится более плановой. <…> Анализируя тренды последних дней, мы с позиции управленцев, врачей серьезно начинаем готовиться к третьему этапу – возврату к привычной специализированной работе», – сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила новые требования после снятия ограничений по коронавирусу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Северная Корея активизирует усилия по противодействию коронавирусу

12.05 / «Дети, кухня, работа» — изоляция только усилила неравенство полов во Франции

26.04 / Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

03.04 / Россия официально приостановила рейсы по вывозу россиян из-за границы

13.05 / По турецкой Аланье проехал автобус с артистами, певшими “Катюшу”. Украинский посол возмутился

20.05 / 24 канал – СБУ проверит интервью Игоря Гиркина украинскому журналисту

17.04 / ФБР: иностранные хакеры заинтересовались исследованиями по лечению коронавируса

02.04 / Минюст предложил меры поддержки адвокатуры, нотариата и НКО

17.04 / Минсельхоз назвал условия остановки экспорта зерна

26.03 / В Израиле избрали спикера Кнессета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска