 

Путин поручил подготовить рекомендации по преодолению последствий эпидемии коронавируса

22.05.2020, 15:53, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке поручил подготовить рекомендации по преодолению последствий эпидемии коронавируса.

«Прошу коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19 и, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нужно двигаться», – сказал президент, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что резерв коек и оборудования для пациентов с коронавирусом должен быть обязательно, информирует РИА «Новости».

Президент также отметил, что план по оснащению аппаратами ИВЛ специальных коек не выполнен, но 91,8% мест свободно.

В ходе совещания министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ряд регионов попросили перевести перепрофилированные для коронавирусных пациентов койки в обычные.

Число таких пациентов в стационарах стабилизировалось, добавил министр.

«Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно, перегрузки на них нет. И количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. В общей сети это порядка 108-109 тыс. человек и порядка где-то 2,5 тыс. человек – в реанимационных отделениях», – рассказал Мурашко.

Также на совещании Путин сообщил, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, в данный момент этот показатель составляет 3,5%.

На совещании мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что худшего сценария распространения коронавируса в городе удалось избежать, однако нужно продолжать введенные из-за заболевания ограничения.



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