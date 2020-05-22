 

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

22.05.2020, 15:40, Разное

Владимир Путин отметил, что в Москве, которая первой среди российских регионов приняла на себя полномасштабный удар эпидемии коронавируса, а также в некоторых других субъектах, зафиксировано постепенное снижение ежедневного числа заразившихся. Можно сказать, что в стране наблюдается позитивная динамика.

“Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть”, – подчеркнул Владимир Путин. Напомним, к 22 мая 2020 года число зафиксированных случаев коронавируса в России достигло 326 448. За сутки этот показатель возрос на 8 894 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемия коронавируса в России вышла на плато. При этом сами пиковые значении ежедневного прироста новых заразившихся были одними из самых низких в мире. “Нам удалось срезать пик эпидемии”, – констатировала она.

Отметим, карантин в России пока сохраняется во многих регионах. Как ранее неоднократно подчеркивал сам Владимир Путин, решения о смягчении или отмене санитарно-эпидемиологических ограничений должны приниматься только после тщательного изучения обстановки на местах и после консультации со специалистами.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Апр 2020 в 10:45 PDT



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