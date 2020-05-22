 

Дело оскандалившихся Кокорина и Мамаева пересмотрят

22.05.2020, 15:40, Разное

Московский городской суд пересмотрит приговор нападающему “Зенита”
Александру Кокорину и полузащитнику “Ростова” Павлу Мамаеву. Первое заседание состоится 17 июня в 10 часов.

Ранее спортсмены направили жалобу в Кассационный суд. Они заявили, что их привлекли к уголовной ответственности необоснованно. Дело было отправлено на пересмотр в Мосгорсуд.

Напомним, в октябре 2018 года футболисты избили водителя Виталия Соловчука, после чего напали на сотрудника Минпромторга Дениса Пака, сообщает газета “Петербургский дневник”. Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, а Павла Мамаева – к 1 году и 5 месяцам.



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