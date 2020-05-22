 

В Японии на испытаниях заметили новый Subaru Levorg

22.05.2020, 15:35, Новости дня

Обновленный кроссовер Subaru Levorg удалось запечатлеть во время тестовых испытаний на японских дорогах.

Вместе с тем автомобиль официально рассекретили в минувшем году, когда объявили о планах показать спортивную модификацию. Известно, что под капотом новой модели применили 2-литровый двигатель с турбиной на 300 л.с. мощности. Также стоит отметить, модель приводится в движение вариатором. Обнаруженная модель является предсерийным образцом, который отличается отдельными деталями кузова.

Однако изменения в новинке Subaru Levorg коснутся также и интерьера салона, но детали о нем неизвестны. В свою очередь, к июлю нынешнего года стартуют предварительные заказы на автомобиль на местном рынке. О выходе на рынок РФ пока производитель никаких данных не приводит.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Испытания F-35 отложили из-за коронавируса

18.05 / Клуб «Эльбрус» организовал онлайн-встречу с финалистами «Лидеров России»

30.04 / Из Индонезии и Таиланда удалось вернуть домой почти 200 россиян

07.05 / Эксперты рассказали о пользе огуречного рассола

05.05 / В Москве за сутки 297 пациента вылечились от коронавируса

17.04 / РЖД отменили назначенные на лето и май 129 поездов

28.04 / Вопрос дня: Кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить?

24.04 / Кабмин Украины принял решение, которое разблокирует счета Общественного – нардеп Гончаренко

21.04 / Курс доллара к основным иностранным валютам вырос на фоне обвала цен на нефть

10.04 / Гнилая картошка и две сосиски: как кормят детей в российских регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска