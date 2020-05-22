В Японии на испытаниях заметили новый Subaru Levorg

22.05.2020, 15:35, Новости дня

Обновленный кроссовер Subaru Levorg удалось запечатлеть во время тестовых испытаний на японских дорогах.

Вместе с тем автомобиль официально рассекретили в минувшем году, когда объявили о планах показать спортивную модификацию. Известно, что под капотом новой модели применили 2-литровый двигатель с турбиной на 300 л.с. мощности. Также стоит отметить, модель приводится в движение вариатором. Обнаруженная модель является предсерийным образцом, который отличается отдельными деталями кузова.

Однако изменения в новинке Subaru Levorg коснутся также и интерьера салона, но детали о нем неизвестны. В свою очередь, к июлю нынешнего года стартуют предварительные заказы на автомобиль на местном рынке. О выходе на рынок РФ пока производитель никаких данных не приводит.