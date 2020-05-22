 

Сенат рассмотрит законопроект о санкциях за нарушение автономии Гонконга

22.05.2020, 15:33, Новости дня

В Сенате представят законопроект, предусматривающий санкции в отношении китайских чиновников, которые нарушают независимость Гонконга, после того, как Пекин собрался навязать бывшей британской колонии новый закон в сфере безопасности.

Законопроект, который представят республиканец Пэт Туми и демократ Крис Ван Холлен, также предусматривает вторичные санкции в отношении банков, которые ведут дела с предприятиями, уличенными в нарушении закона, гарантирующего автономию Гонконга.

«Этот двухпартийный законопроект предусматривает серьезные санкции для тех, кто пытается лишить Гонконг автономии», – подчеркнул Ван Холлен в своем заявлении.



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