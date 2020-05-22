Мелания Трамп поблагодарила школьников за способность адаптироваться к условиям пандемии
22.05.2020, 15:33, Новости дня
Первая леди США Мелания Трамп впервые выступила с самостоятельным телеобращением, поблагодарив школьников за то, что они сумели адаптироваться к новой реальности в условиях пандемии коронавируса.
«Эти перемены даются непросто, но вы были такими сильными, и я горжусь тем, какой пример вы подаете», – сказала первая леди в ходе онлайн-мероприятия по коронавирусу, организованного CNN. Ее обращение было записано заранее.
Г-жа Трамп отметила, что понимает, как школьники скучают по одноклассникам, занятиям спортом и школьным праздникам, заверив, что их решимость в преодолении этого непростого периода станет определяющей для их поколения на многие годы.
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Русская служба «Голоса Америки»
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