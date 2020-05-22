На вторую сотрудницу скорой помощи в Кинешме составили протокол о фейках за жалобу на нехватку средств защиты

22.05.2020, 15:33, Новости дня

Полиция завела административное дело по статье о фейках о коронавирусе (часть 9 статьи 13.15 КоАП) на вторую сотрудницу станции скорой помощи в городе Кинешма Ивановской области – фельдшера Дарью Виноградову, сообщает организация “Открытая Россия”.

На прошлой неделе в Кинешме аналогичный протокол составили на коллегу Виноградовой – фельдшера Сергея Веселкова.

По этой статье обоим медикам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Веселков и Виноградова вместе записали видеообращение, которое было широко перепощено в Сети. Фельдшеры рассказали о нехватке средств индивидуальной защиты (костюмов, масок и так далее) и собирали деньги на покупку этих средств для своих коллег, сотрудников станции скорой помощи Кинешемской центральной районной больницы. Они ссылались на слова главы департамента здравоохранения области Артура Фокина, который говорил, что в регионе “нет запаса средств защиты” и работать придется “с колес”.

После обращения медиков удалось собрать более 97 тысяч рублей: на них активисты “Открытой России” закупили и привезли в Кинешму 70 костюмов и 39 масок-респираторов 3М.

“Преследование Виноградовой и Веселкова за их видеообращение аморально и недопустимо. “Правозащита Открытки” оказывает им всю необходимую юридическую поддержку”, – заявили представители общественной организации “Открытая Россия”.

В России уже заведены несколько дел о фейках о коронавирусе. Однако в основном их фигуранты не врачи. Тем не менее Управление Следственного комитета по ЦАО Москвы вызывало на допрос лидера профсоюза “Альянс врачей” Анастасию Васильеву, которая занимается доставкой защитных средств в отдаленные российские больницы. Ее также проверяли по статье о фейках за информацию о нехватке защитных средств в больницах. Кремль 20 апреля признал нехватку ИВЛ и средств защиты от коронавируса в некоторых регионах России.

В середине апреля врач психиатрической больницы №2 в поселке Новый Краснодарского края Владимир Шелковый рассказал Настоящему Времени, что руководство экономит на средствах индивидуальной защиты для врачей больницы, подвергая их опасности. Через день после интервью Настоящему Времени врач был уволен.