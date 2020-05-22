Госдума освободила религиозные организации в России от уплаты налогов на период пандемии

22.05.2020, 15:32, Новости дня

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым религиозные организации из-за пандемии коронавируса будут освобождены от уплаты налогов и страховых сборов во втором квартале 2020 года.

Поправки касаются и любых пожертвований для некоммерческих и религиозных организаций от юридических лиц – они будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.

В тот же день, 22 мая, Госдума приняла пакет поправок о поддержке российского бизнеса в период эпидемии COVID-19. Итоговая версия предложила предпринимателям гораздо меньшую скидку с налогов, чем им ранее обещал Владимир Путин.

Автор законопроекта о налоговой скидке церкви заявил, что религиозные организации играют огромную роль в жизни россиян и оказывают им поддержку.

“Такие религиозные организации, как Русская православная церковь, централизованные религиозные организации мусульман, иудеев, буддистов, даже в условиях эпидемии коронавируса продолжают нести служение и помогать людям”, – рассказал депутат Сергей Гаврилов.

Священники РПЦ долгое время игнорировали предостережения врачей и руководства церкви, продолжая проводить массовые службы уже после введения в России карантинных ограничений.

После пасхальных служб в храмах и монастырях резко выросло число заразившихся коронавирусом. В частности​, в Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области обнаружили 70 заразившихся.