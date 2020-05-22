Украина обратилась в Морской трибунал из-за захвата Россией украинских моряков и судов в Керченском проливе

22.05.2020, 15:31, Новости дня

МИД Украины передал в Международный трибунал по морскому праву меморандум с претензиями в отношении России. Они касаются задержания 24 украинских моряков и трех кораблей при входе в Керченский пролив в ноябре 2018 года, говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал подачу иска: “Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, и команда Министерства иностранных дел, правительства, офиса президента, наши юридические советники, офис генерального прокурора – все, каждый орган, задействованный в этом процессе, – мы хотим только одного – справедливости. И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами”.

“Наша цель – чтобы в решении арбитражного суда было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права, что Россия в будущем должна воздерживаться от аналогичных нарушений в адрес украинских военных кораблей, – сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, который представляет Украину в международных судебных инстанциях в делах против России. – А также ​что Россия должна выплатить надлежащую компенсацию морякам, МВД и государству Украина”.

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В ноябре 2018 года российские пограничники сначала протаранили, а затем обстреляли три украинских корабля (малые бронированные артиллерийские катера “Никополь” и “Бердянск” и рейдовый буксир “Яны Капу”) в Керченском проливе недалеко от берегов аннексированного Крыма. По утверждению украинских властей, это произошло после того, как корабли покинули 12-мильную зону у берегов России – то есть вне территории, которую Россия после аннексии называет своей.

Пограничники захватили 24 граждан Украины, которые были на кораблях. Сначала их поместили в изолятор в Крыму, а затем перевезли в Москву в СИЗО Лефортово и обвинили в незаконном пересечении государственной границы РФ. Украина с самого начала настаивала, что захваченные украинские моряки являются военнопленными, а не уголовными преступниками.

В апреле Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву по делу о захваченных моряках и судах, и суд вынес решение в ее пользу, предписав освободить и моряков, и корабли. Россия решение трибунала изначально исполнять отказалась, несмотря на то, что это грозило ей санкциями в рамках морского торгового права. Моряки вернулись в Украину лишь в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и Украиной в сентябре 2019 года. Суда были возвращены Украине через год после захвата, в ноябре 2019 года.

Евгений Енин пояснил, что нынешнее обращение Украины в Международный трибунал состоит, во-первых, из правовой позиции Украины, которая четко и детально описана относительно того, какие именно нормы нарушила российская сторона. Во-вторых – из описания фактов для подтверждения этой правовой позиции, показаний свидетелей и экспертов.

“Нашими свидетелями, в частности, являются капитан прохода Гриценко, командиры суден Мокряк, Небылица, Мельничук, а также другие члены экипажа. Показания также дает Николай Полозов, адвокат, который представляет моряков в российском суде. Кроме того, мы наняли очень крутую британскую компанию, которая специализируется именно на оценке ущерба, нанесенного именно кораблям”, – добавил Енин.

По словам замминистра, согласно процедурам и требованиям меморандума и арбитражного трибунала, отправленный Украиной документ является конфиденциальным. Потому он не может сейчас говорить о конкретной сумме ущерба, которую Украина требует от РФ.

“Тем не менее мы можем говорить о структуре обозначенного ущерба. Первый элемент – это ущерб, нанесенный Военно-морским силам Украины: ремонт суден, невозможность использования указанных суден на протяжении одного года. Второй элемент – это материальный и моральный ущерб нашим морякам, которых незаконно удерживали в российской тюрьме более 9 с половиной месяцев. Кроме того, это ущерб государству Украина за нарушение его прав”, – сказал он.

“Арбитражный трибунал может разделить процесс на две стадии или объединить их в одну и рассматривать как единое целое. Мы ожидаем решения трибунала на протяжении конца 2022 – начала 2023 года”, – заметил замминистра.