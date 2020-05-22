 

Попова заявила о выходе на плато в ситуации с коронавирусом

22.05.2020, 15:30, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса в РФ вышла на плато, сообщила в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению. Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемических», – сказала Попова, передает ТАСС.

Также на совещании президент Владимир Путин сообщил, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, в данный момент этот показатель составляет 3,5%.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что худшего сценария распространения коронавируса в городе удалось избежать.



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