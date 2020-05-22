Один силовик получил ранения в ходе спецоперации в Дагестане

22.05.2020, 15:30, Новости дня

Сотрудник правоохранительных органов получил ранения в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана.

«В ходе боестолкновения ранение получил один боец силовых структур. Он госпитализирован», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

В то же время источник РИА «Новости» сообщает, что до четырех боевиков входят в обнаруженную в Дагестане бандгруппу, спецоперация продолжается.

Ранее в пятницу сообщалось, силовики ведут бой с боевиками, обнаруженными в Хасавюртовском районе республики.