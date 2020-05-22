ЕР предложила отсрочить платежи по долгам для пенсионеров и бизнеса

22.05.2020, 15:30, Новости дня

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает отсрочку платежей по задолженностям для пенсионеров и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях предлагается предоставить рассрочку на год без обращения в суд, если задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам не превышает 15 млн рублей, сообщается на сайте ЕР.

На этот же срок запрещается применение мер принудительного исполнения.

В свою очередь, пенсионерам, не имеющим иных источников доходов, кроме пенсии, предлагается предоставить однократную рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей не более, чем на два года. Пенсия при этом должна составлять менее двух МРОТ.

Согласно законопроекту, до 1 октября могут ввести мораторий на изъятие движимого имущества, находящегося по месту жительства должника. Эту меру предлагается применить на всех должников.

Документ разработали секретарь Генерального совета «Единой России» вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов и замсекретаря Генсовета партии, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее президент Владимир Путин поручил к 1 июня списать налоги и страховые платежи за второй квартал для малого бизнеса и НКО, пострадавших в результате ситуации с коронавирусом.