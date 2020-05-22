Путин направил соболезнования президенту Пакистана после крушения самолета в Карачи

22.05.2020, 15:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Имран Хану в связи с крушением пассажирского самолета в городе Карачи, информирует пресс-служба Кремля.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин отметил, что «в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших».

Напомним, самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с международным аэропортом Карачи. Позже стало известно, что он упал на жилые дома. При крушении никто не выжил.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, должны ли летчики уводить падающий самолет от домов.