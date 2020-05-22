Собянин: Москва избежала худшего сценария с коронавирусом

22.05.2020, 15:16, Новости дня

Худшего сценария с распространением коронавирусной инфекции в Москве удалось избежать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуацию удалось стабилизировать. Сегодня можно уже с уверенностью сказать: нам удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов. И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо», – доложил Собянин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Он добавил, что на оставшиеся дни мая придется самая сложная фаза борьбы с заболеванием в городе.

При этом глава города отметил, что в стране ситуация с заболеванием достаточно стабильная. «В целом ситуация, Владимир Владимирович, по мнению коллег, она достаточно стабильная, и можно даже сказать, управляемая. В подавляющем большинстве субъектов открыты главные, основные отрасли экономики: промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и так далее», – добавил он.

Мэр Москвы уточнил, что в нескольких регионах открыты и услуги торговли. При этом он полагает, что в столице необходимо сохранять строгие меры по санитарной изоляции.

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее. И конечно, достаточно жесткие требования по работе предприятий, для того чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором», – сказал Собянин.

После совещания глава города намерен обсудить с главными врачами больниц Москвы увеличение объемов плановой помощи.

«Мы договорились с главными врачами, сегодня буквально после вашего совещания соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы все еще находимся в сложной эпидемиологической ситуации. Соответственно, разрабатываем с Роспотребнадзором меры, чтобы эта плановая помощь в целом не создала очаги коронавируса в клиниках», – отметил Собянин.

По его словам, коэффициент распространения инфекции по Москве составляет 0,97, это лучший коэффициент распространения среди регионов.

Открытие строек и промышленных предприятий не повлияло на уровень заболеваемости в столице, сказал мэр.

«Вся динамика позволила принять ряд важных решений по раскрытию работы экономики и услуг. Мы разрешили и открыли полностью все стройки, промышленные предприятия. Помните, мы говорили, что это может вызвать новый виток, новый толчок распространения инфекции? В настоящее время это не произошло, хотя мы работаем в таком режиме почти 10 дней. Наоборот, все показатели снижаются», – сказал он.

В ходе совещания президент Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 8 тыс. 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев заболевания. Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России.