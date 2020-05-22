 

США потребовали от НАТО поддержать их выход из Договора по открытому небу

22.05.2020, 15:08, Новости дня

США требуют от НАТО принять заявление в поддержку решения Вашингтона об одностороннем выходе из Договора по открытому небу (ДОН), а также возложить на Москву ответственность за этот шаг, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Источник сообщил в преддверии экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов по ситуации вокруг ДОН, что США «намерены заручиться поддержкой союзников в вопросе выхода из Договора по открытому небу», передает ТАСС.

«Администрация США настаивает на принятии в пятницу заявления Североатлантического совета в поддержку решения о выходе из ДОН, в котором его причиной названо невыполнение Россией положений этого документа», – сказал он.

Напомним, МИД РФ в пятницу получил от США ноту о решении выйти из Договора по открытому небу. При этом Москва отказалась выходить из Договора по открытому небу.

В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу. Китай увидел угрозу в выходе США из договора. Кроме того, Лондон отказался выходить из этого договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором.



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