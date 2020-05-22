Голикова заявила о переходе РФ в период стабилизации

22.05.2020, 15:08, Новости дня

Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Ситуация, которая складывается за эти (с момента отмены режима нерабочих дней) прошедшие 10 дней, как вы уже отметили, дает нам основания говорить, что страна все-таки перешла в режим стабилизации», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

По ее словам, за 10 дней темпы прироста выявления новых случаев коронавируса снизились на 22,5%.

Вместе с тем Голикова призвала регионы контролировать соблюдение санитарных мер при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

«Всем представителям власти на местах необходимо критически наблюдать дальнейшее смягчение. Это необходимо, чтобы при растущих желаниях считать, что эпидемия уже пошла на спад, все-таки не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования», – сказала она.

Вице-премьер отметила, что несмотря на стабилизацию, ситуация остается «достаточно хрупкой».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 8 тыс. 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев заболевания. Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России.