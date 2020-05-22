 

Путин назвал дату пикового среднего прироста числа случаев коронавируса в России

22.05.2020, 15:08, Новости дня

Пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, в данный момент этот показатель составляет 3,5%, сообщил глава государства Владимир Путин.

Путин сообщил в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, что «пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1%», РИА «Новости».

«На 5 мая это было уже 7,6%, на 13 мая – 5,9%, вчерашний день, как я уже говорил, – 3,5%», – добавил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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