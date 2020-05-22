Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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22.05.2020, 14:53, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов… ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах РФ началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, «но она все-таки есть». 

Глава государства отметил, что необходимо и дальше повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус.

«За последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на 3 млн. Проводится порядка 240 тыс. исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу», – сказал Путин.

По его словам, скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя. Он добавил, что в период поэтапного послабления ограничений ключевое значение имеет широкое проведение тестов, «строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований». 

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что коечный фонд для больных коронавирусом в РФ должен быть в постоянной готовности.

Президент уточнил, что по линии Минздрава республике Дагестан сейчас оказывается помощь с медицинскими кадрами, а также помощь с поставками дополнительного оборудования и лекарствами. 

В связи с этим Путин потребовал доложить, как реализуется его поручение по поставке необходимых лекарств и в другие регионы.

«Прошу сегодня отдельно остановиться на том, как выполняются все эти поручения, как складывается ситуация в Дагестане и в других субъектах федерации, где обстановка пока сложная и требует нашего особого, постоянного внимания», – сказал он. 

В пятницу Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 

На совещании по видеосвязи присутствуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, а также министр спорта РФ Олег Матыцин.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 8 тыс. 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев заболевания. Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России. 



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