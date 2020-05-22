Проректор Казанского федерального университета задержан по подозрению в мошенничестве

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22.05.2020, 14:53, Новости дня

Одного из проректоров Казанского федерального университета (КФУ) задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили в региональном СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), задержан один из проректоров Казанского федерального университета», – передает ТАСС сообщение СК.

Следствие полагает, что подозреваемый участвовал в хищении средств ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ) вместе с ректором КНИТУ Сергеем Юшко.

Напомним, 28 апреля Юшко задержали по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. 



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