Видео: Главные орденоносцы России
22.05.2020, 14:53, Новости дня
21 мая, в день 65-летия министра обороны РФ Сергея Шойгу, он стал 57-м по счету полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Теперь у бывшего главы МЧС уже семь подобных наград. Но есть в РФ и более титулованные государственные деятели.
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