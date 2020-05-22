Видео: Главные орденоносцы России

22.05.2020, 14:53, Новости дня

21 мая, в день 65-летия министра обороны РФ Сергея Шойгу, он стал 57-м по счету полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Теперь у бывшего главы МЧС уже семь подобных наград. Но есть в РФ и более титулованные государственные деятели.

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