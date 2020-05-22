 

Появились подробности крушения Airbus A-320 в Пакистане

22.05.2020, 14:48, Новости дня

Самолет Airbus A-320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», разбившийся рядом с Международным аэропортом Карачи, потерял связь с диспетчерами за минуту до крушения, сообщили СМИ.

В управлении гражданской авиации Пакистана рассказали, что диспетчер держал связь с экипажем, когда лайнер начал кружить над аэропортом. За минуту до падения связь прервалась, передает ТАСС со ссылкой на пакистанский телеканал Geo TV.

Самолет следовал из города Лахор провинции Пенджаб. По данным агентств Reuters и Bloomberg, на борту воздушного судна находились 107 человек.

Ранее представитель национальной пакистанской авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» Абдул Саттар сообщал о 103 пассажирах и членах экипажа на борту. 

В пятницу самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с Международным аэропортом Карачи.

Очевидцы рассказали, что лайнер упал на жилой квартал. В результате падения самолета повреждены несколько домов. В этом районе отключилось электричество.



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