WWF рассказал о пяти угрозах биоразнообразию на фоне коронавируса

22.05.2020, 14:48, Новости дня

Коронавирус может привести к увеличению потока незаконной торговли животными и росту браконьерства, смягчению экологических требований к бизнесу и еще трем неблагоприятным факторам, сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.

«В 2020 году перед лицом пандемии мир столкнулся с серьезными вызовами, и сейчас уже активно обсуждаются пути выхода из кризисной ситуации. В этот момент очень важно не начать брать у природы больше, чем она может нам дать, в погоне за быстрым результатом. В день биологического разнообразия WWF РФ предупреждает об основных опасностях, которые приносит это непростое время», – передает ТАСС сообщение фонда.

По мнению представителей WWF, первой угрозой может стать увеличение потока незаконной торговли дикими животными и рост браконьерства.

«Одним из решений могло бы стать снижение до 100 тыс. рублей порога стоимости партий всех стратегически важных ресурсов фауны, за контрабанду которых может грозить 261-я статья уголовного кодекса, а также и улучшение оперативного взаимодействия между ведомствами, которые занимаются пресечением контрабанды», – считают экоактивисты.

Второй угрозой может стать смягчение ограничений для добывающей промышленности, так как сейчас на фоне сложной экономической ситуации все чаще звучат предложения ослабить экологические требования добывающих предприятий, в частности упростить добычу россыпного золота.

Третья угроза грозит возникновением крупных лесных пожаров.

«За первые четыре месяца 2020 года общая площадь лесных пожаров в РФ превысила отметку в 4 млн га. В середине апреля этот показатель достиг своих максимальных значений для данного периода за все время наблюдений», – отметили эксперты.

Чтобы не допустить этого, необходимо принять ряд экстренных мер, в том числе увеличить как минимум вдвое госфинансирование лесных пожаров, увеличить штрафы за поджоги и ввести полный запрет на выжигание сухой травы.

Четвертой угрозой может стать сокращение финансирования природоохранных программ.

«Одной из главных причин сокращения биологического разнообразия на планете является сокращение мест обитания. Чтобы сохранить их, особенно ценные участки выделяют под охраняемые территории, однако условия труда людей, которые обеспечивают сохранность этих территорий и ее обитателей, до сих пор крайне низкая, и в случае ухудшения экономической ситуации инспектора заповедных территорий могут оказаться в тяжелом положении», – поясняется в сообщении.

Кроме того, пятой угрозой станет стремительная вырубка особо ценных лесов. По последним данным WWF, в нашей стране осталось 247 млн га первозданных лесов, которые не были затронуты человеком. Они исчезают со скорость более 1,6 млн га в год и эта скорость стремительно растет.

Ранее ученые заявили о риске «нарушения баланса» в природе из-за восстановления мира после COVID. Так, авторы открытого письма ученых в журнале Science указали, что коронавирус создал серьезные трудности для международной торговли, индустрии туризма и других отраслей.