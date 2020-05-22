 

При крушении пассажирского самолета в Пакистане никто не выжил

22.05.2020, 14:48, Новости дня

Мэр Карачи в Пакистане заявил, что при крушении пассажирского самолета Airbus A-320 рядом с международным аэропортом города никто не выжил.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Представитель национальной пакистанской авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» Абдул Саттар заявлял, что на борту находились 103 человека.

Очевидцы сообщали, что лайнер упал на жилой квартал. В результате падения самолета повреждены несколько домов. В этом районе отключилось электричество.

Напомним, самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с международным аэропортом Карачи.



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