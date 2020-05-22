Исследование выявило новые эффекты от вакцинации против ВПЧ

22.05.2020, 14:47, Разное

Новое исследование дает основания предполагать, что увеличение охвата вакцинацией против вируса папилломы человека (ВПЧ), может предупредить тысячи преждевременных родов во всем мире. Научная работа опубликована в The Journal of Infectious Diseases.

Известно, что у женщин, инфицированных ВПЧ, повышен риск преждевременных родов. Вероятно, это следствие не самой инфекции, а лечения предраковых поражений шейки матки, которые она вызывает.

Исследование, которое провели ученые из Совета по борьбе с раком Нового Южного Уэльса, показывает, что потенциальные эффекты массовой вакцинации против ВПЧ могут быть связаны не только с раком шейки матки. В этой работе было установлено, что у привитых женщин риск преждевременных родов ниже на 3,2%, а вероятность низкой для своего гестационного возраста массы у детей вакцинированных матерей была меньше на 9,8%. Последнее означает, что дети стали реже рождаться с весом, который не соответствует количеству недель, проведенных ими в утробе матери.

Национальная программа вакцинации против ВПЧ стартовала в Австралии в 2007 году, она была одной из первых в мире. Если выводы нового исследования верны, то за время существования она предотвратила более 2000 преждевременных родов в стране.

«Эти данные показывают, что вакцина, наряду с профилактикой рака шейки матки и других видов рака, связанных с ВПЧ, может играть важную роль в снижении количества неблагоприятных исходов беременности и улучшении качества жизни многих женщин и детей во всем мире», – сказала Карен Канфелл (Karen Canfell), директор по исследованиям Совета по борьбе с раком Нового Южного Уэльса.