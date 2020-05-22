Коронавирус ускорил работы по капремонту петербургских мостов

22.05.2020, 14:45, Новости дня

Эпидемия по коронавирусной инфекции не помешала капитальному ремонту мостов Петербурга. Можно сказать, что некоторые работы обещают закончить даже раньше намеченного срока.

Капремонт Зеленого моста во всех отношениях событие историческое — участок Невского моста над Мойкой. Там в середине 19 века собралась толпа, которая лицезрела невесту Александра III — будущую императрицу Марию Федоровну. Людей оказалось так много, что перила моста не выдержали и люди упали в реку. В настоящее время история могла повториться. Консольная часть моста держалась на честном слове, отметил Виталий Годиев, руководитель капремонта компании подрядчика. Чугунный свод моста прослужил более двух веков, теперь он отправляется на почетную пенсию.

Закончить ремонт Зеленого моста обещают на полгода раньше, уже в июле, передает ГТРК "Санкт-Петербург". Процесс ускорила пандемия, точнее связанные с этим ограничения. Отменены массовые мероприятия, сократился трафик, поэтому работы в светлое время суток не приостанавливали.

Исторический облик образца 1905 года вернут и Торговому мосту. Последний капремонт на этой переправе проводили в 1961 году. Сейчас там идет замена опор. Всего же капремонту подлежат восемь мостовых объектов города. И эти работы отменять и переносить нельзя, так как большое значение для жизни города и безопасности петербуржцев имеют мостовые переправы.

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ГТРК "Санкт-Петербург"