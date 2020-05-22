IBM проводит первое сокращение рабочих мест при новом CEO

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22.05.2020, 14:45, Новости дня

International Business Machines Corp. проводит первое крупное сокращение рабочих мест при новом главном исполнительном директоре Арвинде Кришне, который пытается оживить рост в американской технологической компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

IBM заявила, что сокращения направлены на то, чтобы сделать ее более гибкой, но они происходят на фоне серьезного экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Компания не раскрыла масштабы сокращений. По словам источника WSJ, знакомого с ситуацией, сокращения затронут несколько тысяч человек. По состоянию на конец прошлого года в IBM работали около 352,6 тысячи сотрудников.

Сокращения затронут несколько подразделений IBM, включая подразделение Global Technology Services, которое предлагает услуги IT-аутсорсинга, и подразделение Watson, занимающееся искусственным интеллектом.

Кришна возглавил IBM в прошлом месяце, столкнувшись с двумя проблемами: пандемией и необходимостью переориентировать компанию, выручка которой снижалась на протяжении нескольких лет.

По итогам первого квартала 2020 года выручка IBM составила $17,57 миллиарда, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась до $1,18 миллиарда с $1,59 миллиарда годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,84 на акцию.



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