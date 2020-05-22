Стала известна дата пересмотра приговора Кокорину и Мамаеву

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22.05.2020, 14:45, Новости дня

Мосгорсуд пересмотрит приговор, вынесенный ранее экс-футболистам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, 17 июня. Также в этот день рассмотрят апелляционные жалобы Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, осужденных за хулиганство и нанесение побоев.

Как удалось узнать ТАСС, заседание суда по пересмотру приговора начнется в десять часов утра. Напомним, что 13 мая второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело форварда "Сочи" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева на пересмотр.

Напомним, что в октябре 2018 года футболисты вместе с Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они были осуждены на полтора года за хулиганство и причинение вреда здоровью потерпевших. В сентябре 2018 года братья Кокорины и Мамаев вышли из колонии по УДО.



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