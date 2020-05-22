Чубайс выступил против раздачи денег всем желающим на фоне коронавируса

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22.05.2020, 14:30, Новости дня

Раздача денег всем желающим на фоне эпидемии коронавируса «выглядит легкомысленно», выплаты гражданам, оказавшимся в сложном положении из-за кризиса, должны устанавливаться с учетом среднедушевого дохода, сообщил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Вот всем дадим по 20 тыс. рублей. Ну, хорошо. Сколько это – два-три месяца? Если правильно помню, это примерно 2 трлн рублей. И дальше что после этого? А если наступит вторая волна коронавирусной инфекции и медицинские работники, которые точно нуждаются в поддержке, ее не получат? Так тоже нельзя легкомысленно. В этом смысле про тотальную идею вмененного дохода – я против, про разумное извлечение из нее той части, которая трудоспособна, – я за!» – приводит его слова на международной технологической онлайн-конференции Startup Village LiveStream ТАСС.

Решения властей о поддержке семей с детьми Чубайс назвал «шагом, скорее, разумным». «Нужно ли помогать? Да, нужно. Только не тем, кто громче всех кричит, а тем, кому тяжелее всего. Это безусловная обязанность государства. Но часто у нас наиболее шумными являются совсем не те, кто на самом деле нуждается, это разные множества. Неправильно поддерживать тех, у кого минимальная зарплата, потому что, может быть, у него сын зарабатывает в 10 раз больше. И чего мы будем разбазаривать деньги? Правильно – научиться считать душевой доход и по нему поддерживать тех, у кого действительно нет источников», – сообщил он.

Ранее объяснялось, почем требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете.



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