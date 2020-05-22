 

Рудник в Казахстане закрыли на карантин: там более 130 человек заразились коронавирусом

22.05.2020, 14:25, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Казахстане из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыли рудник “Нурказган”, который принадлежит ТОО “Корпорация “Казахмыс”, об этом сообщил на брифинге Канат Аскаров, главный санитарный врач Карагандинской области, где находится предприятие.

У 133 работников рудника выявили коронавирус, из них 54 человека проживают в Темиртау, 65 – в Караганде, 14 – в Бухар-Жырауском районе. В числе контактных оказались 1515 человек, близко контактировали с больными 244 человека, сообщил Аскаров. 

“Главным государственным санитарным врачом Бухар-Жырауского района вынесено постановление о карантине на данном объекте. “Нурказган” на сегодняшний день приостановил свою деятельность до 1 июня. Сейчас согласно плану мероприятий проводятся противоэпидемиологические мероприятия”, – рассказал Аскаров.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения на руднике был зафиксирован 6 мая, а чуть позже коронавирусную инфекцию выявили у 35 сотрудников. Всех работников “Нурказгана” будут тестировать на коронавирус ПРЦ-методом.

На руднике сейчас работают более 1100 человек. Корпорация “Казахмыс” – крупнейший производитель меди в Казахстане.  

Крупная вспышка коронавируса также зафиксирована на Тенгизском нефтегазовом месторождении – там к 20 мая коронавирусом были инфицированы 935 работников “Тенгизшевройл”, сообщила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова. Из-за резкого роста больных она пригрозила закрыть предприятие, но пока этого не было сделано. 

“Учитывая рост заболеваемости на Тенгизском месторождении, в Атыраускую область была направлена правительственная комиссия, которой принят план и график проведения работ на месторождении, направленный на снижение заболеваемости. Необходимо обеспечить контроль за выполнением этого плана-графика. В противном случае это может привести к увеличению числа больных, изоляции и естественному или принудительному закрытию предприятия”, – заявила Есмагамбетова.

Всего в Казахстане 7587 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 3885 человек уже вылечились, 35 – скончались.



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